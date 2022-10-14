Частичная мобилизация закончится в России через две недели – Путин

Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммитов в Астане 14 октября. Отвечая на вопросы журналистов на конференции, глава РФ заявил о сроках завершения частичной мобилизации – она закончится через две недели.

Также журналисты спросили у Владимира Путина о возможности переговоров с Киевом. Президент России заявил, что в марте в Стамбуле договоренности практически удалось утвердить, но потом желание договориться у украинской стороны пропало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.