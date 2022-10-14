Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17:30

Политика

Частичная мобилизация закончится в России через две недели – Путин

Частичная мобилизация закончится в России через две недели – Путин

Новости часа: Путин выступил на пресс-конференции в Астане 14 октября

Путин оценил возможность расширения объемов мобилизации в РФ

Путин заявил, что поддержка Киевом нацистов не имеет отношения к украинской культуре

Новости часа: Путин рассказал об экономических отношениях РФ и стран Центральной Азии

Новости часа: РФ готова помогать в восстановлении энергосистемы Центральной Азии – Путин

Новости часа: Путин и Эрдоган распорядились начать разработку идеи газового хаба в Турции

Путин предложил объявить 2025 год в СНГ Годом 80-летия Победы

Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб

Песков сообщил, что РФ не ожидает переговоров с Западом в ближайшее время

Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммитов в Астане 14 октября. Отвечая на вопросы журналистов на конференции, глава РФ заявил о сроках завершения частичной мобилизации – она закончится через две недели.

Также журналисты спросили у Владимира Путина о возможности переговоров с Киевом. Президент России заявил, что в марте в Стамбуле договоренности практически удалось утвердить, но потом желание договориться у украинской стороны пропало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьобществополитикавидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика