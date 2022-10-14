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Путин оценил возможность расширения объемов мобилизации в РФ

Путин оценил возможность расширения объемов мобилизации в РФ

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Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммита СВМДА в Астане 14 октября. Глава государства оценил возможность расширения объемов мобилизации в РФ. По словам президента, что в обозримом будущем необходимости в расширении объемов частичной мобилизации нет.

Также российский лидер назвал примерные сроки завершения частичной мобилизации и прокомментировал текущую ситуацию с "Северными потоками". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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