Путин оценил возможность расширения объемов мобилизации в РФ

Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммита СВМДА в Астане 14 октября. Глава государства оценил возможность расширения объемов мобилизации в РФ. По словам президента, что в обозримом будущем необходимости в расширении объемов частичной мобилизации нет.

Также российский лидер назвал примерные сроки завершения частичной мобилизации и прокомментировал текущую ситуацию с "Северными потоками". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.