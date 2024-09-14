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14 сентября, 07:30

Общество

Путин присвоил звание Героя России подполковнику Александру Данилову

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Владимир Путин присвоил звание Героя России подполковнику Александру Данилову, который рискуя жизнью спас три десятка бойцов своего подразделения.

Отряд под командованием Данилова оборонял село Малая Локня. Тяжелые бои шли две недели. За это время российские военные уничтожили восемь разведгрупп противника, однако попали в окружение. Подполковник вызвал огонь на себя и дал своим подчиненным выйти из опасной зоны. Сам офицер при этом получил контузию и был доставлен в клинику при военно-медицинской академии имени Кирова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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