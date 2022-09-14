Путин и Собянин выразили соболезнования в связи со смертью главреда "КП" Сунгоркина

Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Ему было 68 лет. По данным ТАСС, причиной смерти мог стать инсульт. Глубокие соболезнования и слова поддержки выразил Владимир Путин. Президент написал, что Владимир Сунгоркин был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком.

Слова сочувствия родным и близким Сунгоркина выразил и Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, с именем умершего журналиста связана эпоха в жизни "Комсомольской правды".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.