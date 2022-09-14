Спецназовцы РФ получили партию новейших снайперских винтовок

Российские спецназовцы, действующие на Украине, получили партию новейших снайперских винтовок Чукавина. Ее испытания закончили осенью прошлого года и практически сразу же поставили на вооружение, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию на Украине с немецким канцлером Олафом Шольцем. Российский лидер рассказал о непрекращающихся обстрелах Донбасса со стороны ВСУ. Особо Путин подчеркнул опасность ведения огня по окрестностям запорожской АЭС.

Тем временем на самой станции продолжают восстанавливать линии электропередачи. Как сообщили в МАГАТЭ, возобновилась работа третьей резервной линии, которая ранее была повреждена в результате обстрела. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.