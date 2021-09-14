Путин заявил, что общался с заболевшим коронавирусом целый день

Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ и руководством партии "Единая Россия" заявил, что в его окружении заболели коронавирусом несколько человек.

Один из них, по словам президента, поздно ревакцинировался, титры антител у него упали. С этим человеком российский лидер общался целый день.

Ранее глава государства заявил, что в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.

При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что Путин абсолютно здоров и продолжит работать с прежней интенсивностью в дистанционном формате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.