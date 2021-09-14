Путин, ушедший на самоизоляцию, полностью здоров – Песков

Владимир Путин перешел на самоизоляцию. Об этом заявил Дмитрий Песков. По его словам, самоизоляция необходима из-за случаев ковида в окружении президента.

Песков также отметил, что Владимир Путин сдал тест и абсолютно здоров.

В Кремле сообщили, что президент проведет все ближайшие встречи в формате видео-конференции, подвергать ничье здоровье опасности он не будет. При этом на интенсивность работы самоизоляция не повлияет.

По данным Кремля, только на этой неделе запланированы заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ и глав стран Шанхайской организации сотрудничества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.