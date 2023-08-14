Путин призвал участников "Армии" обратить внимание на гражданскую продукцию

Владимир Путин предложил участникам "Армии" обратить внимание на инновационную гражданскую продукцию ВПК. Он также сообщил, что 80 иностранных организаций экспонируют свою продукцию на форуме "Армия".

Кроме того, президент предложил развивать сотрудничество в подготовке кадров, военнослужащих, организации учений. Также Путин выразил надежду, что форум "Армия" позволит укрепить военное и военно-техническое партнерство для обеспечения безопасности в мире.