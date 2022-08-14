15 августа Владимир Путин посетит форум "Армия – 2022" в подмосковном парке "Патриот". Президент примет участие в церемонии открытия форума и осмотрит перспективные образцы российской военной техники.

Как сообщалось, на форуме представят новую версию бронеавтомобиля "ВПК-Урал" с повышенной защитой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.