14 июля, 14:30Политика
Песков сообщил, что Москва готова обсудить дату новых переговоров с Украиной
Москва выразила готовность рассмотреть предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако, по его словам, инициатива со стороны Киева пока отсутствует.
Кроме того, Песков прокомментировал поставки вооружения на Украину. Несмотря на обсуждения стоимости и источников финансирования, военная помощь Киеву со стороны США продолжается.
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