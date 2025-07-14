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14 июля, 14:30

Политика

Песков сообщил, что Москва готова обсудить дату новых переговоров с Украиной

Песков сообщил, что Москва готова обсудить дату новых переговоров с Украиной

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Москва выразила готовность рассмотреть предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако, по его словам, инициатива со стороны Киева пока отсутствует.

Кроме того, Песков прокомментировал поставки вооружения на Украину. Несмотря на обсуждения стоимости и источников финансирования, военная помощь Киеву со стороны США продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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