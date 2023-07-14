13:45Спорт
Новости часа: Песков назвал решение МОК не приглашать спортсменов РФ несправедливым
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решение МОК не приглашать российских спортсменов несправедливое и политизированное. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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