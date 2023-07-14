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Спорт

Новости часа: Песков назвал решение МОК не приглашать спортсменов РФ несправедливым

Новости часа: Песков назвал решение МОК не приглашать спортсменов РФ несправедливым

Новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет – Песков

Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу для РФ

Новости часа: москвичей призвали сообщать о скоплениях воды из-за сильного дождя

Новости часа: кабмин направит 15 млрд рублей на гарантии по погашению ипотеки многодетным

Новости часа: Песков назвал НАТО наступательным альянсом, несущим агрессию

Песков назвал гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России

Новости часа: предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию – Песков

Песков назвал гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность РФ

Новости часа: Мишустин заявил, что ВВП России вырос на 5,5% по сравнению с маем 2022 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решение МОК не приглашать российских спортсменов несправедливое и политизированное. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На будущем МЦД-4 готовят пространство под новые пути на участке от Беговой до Белорусской. Об этом рассказали в Дептрансе.

Приложение "МегаФона" исчезло из Google Play. Об этом рассказали пользователи.

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