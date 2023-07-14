Новости часа: Песков назвал решение МОК не приглашать спортсменов РФ несправедливым

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решение МОК не приглашать российских спортсменов несправедливое и политизированное. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На будущем МЦД-4 готовят пространство под новые пути на участке от Беговой до Белорусской. Об этом рассказали в Дептрансе.

Приложение "МегаФона" исчезло из Google Play. Об этом рассказали пользователи.