Новости последнего часа: отказ Киева от мирных переговоров не влияет на планы РФ – Володин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, отказ киевского режима от мирных переговоров не влияет на планы России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Россия давно решила выйти из соглашения о Межгосударственном валютном комитете СНГ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Владимир Путин подписал закон об усилении валютного контроля за операциями с бюджетными средствами.