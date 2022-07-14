Новости последнего часа: свыше 10 тыс случаев оспы обезьян выявлено более чем в 60 странах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 10 тысяч случаев оспы обезьян выявлено в общей сложности в более чем 60 странах. Об этом заявила ВОЗ.

Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов для гражданских лиц, привлеченных к спецоперации. Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

С 1 сентября в России вступает в силу закон, запрещающий делить имущество на микродоли.