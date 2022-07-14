Новости последнего часа: повышение штрафа за выбрасывание мусора из авто для юрлиц

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Штраф за выбрасывание мусора из машины для юридических лиц повысили до 200 тысяч рублей. Соответствующие штрафы утвердил Владимир Путин.

Президент России подписал закон, позволяющий собственникам квартир получать данные о прописке третьих лиц без их согласия.

В Подмосковье работает более 300 пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил Минздрав области.