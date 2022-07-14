Новости последнего часа: Путин утвердил новые штрафы за выброшенный из машины мусор

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин утвердил штрафы до 30 тысяч рублей для граждан за выброс мусора из легковых авто.

С января 2023 года россияне смогут открыть единый налоговый счет для оплаты всех налогов одним платежом.

В России устанавливается единый подход к продленке в школах с допзанятиями и физкультурой.