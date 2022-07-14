Новости последнего часа: Путин подписал закон об усилении наказания за езду без прав

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон об усилении наказания вплоть до уголовного за повторную опасную езду без прав.

Франция желает остановить военный конфликт на Украине и не хочет новую мировую войну. Об этом заявил лидер страны Эммануэль Макрон.

Движение в Малом Гнездниковском и Брюсовом переулках ограничат с 16 по 21 июля. Об этом рассказал Дептранс.