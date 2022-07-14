Новости последнего часа: Песков прокомментировал спецмеры в экономике РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин сможет принимать спецмеры в экономике, когда сочтет целесообразным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Городские службы готовы к непогоде. До вечера 14 июля в столице обещают дождь, град, грозу и сильный ветер.

ЦППК начала тестировать новый интерфейс билетных автоматов на семи вокзалах Москвы.