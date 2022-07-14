Новости последнего часа: стартап-студии создадут при вузах в 15 российских регионах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, стартап-студии создадут при вузах в 15 российских регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Работы в Тверском районе, где дерево упало на фасад дома, завершат в ближайшие часы. Об этом сообщили власти города.

Благоустройство в Басманном районе выполнили на 50%. Там планируется высадить порядка 150 взрослых деревьев и 9,5 тысячи кустарников, рассказали в комплексе городского хозяйства.