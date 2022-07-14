Владимир Путин подписал законы, ужесточающие ответственность за вождение без водительских прав. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Что касается административной ответственности, то за повторное управление транспортом без прав водителя оштрафуют на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Или назначат обязательные работы на срок до 22 часов.

Второй закон дополняет Уголовный кодекс. Если человек сел за руль без прав, при этом ранее на него по этой причине уже составляли протокол или он был осужден, то водителя могут посадить на срок до двух лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.