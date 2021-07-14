В Кремле оценили требование ЕСПЧ признать однополые браки в России

Россия не собирается нарушать свою Конституцию в угоду Европе. Как заявил Дмитрий Песков, наш основной закон не позволяет выполнить решение Европейского суда по правам человека по однополым бракам.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал вердикт ЕСПЧ. Суд посчитал, что отказ трем однополым парам из России заключить брак – это нарушение прав человека.

Но, по нашей Конституции, на территории страны в приоритете всегда остаются наши законы. И последними поправками в Конституцию была, в частности, включена норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.