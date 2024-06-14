Песков заявил, что предложения Путина по Украине не являются ультиматумом

Озвученные Владимиром Путиным условия для переговоров с Украиной являются не ультиматумом, а мирной инициативой, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, президент составил глубокое, комплексное и конструктивное предложение. Он подчеркнул, что речь идет о дальнейшем обсуждении гарантий безопасности.

Так, Путин призвал перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой. О других высказывания лидера страны – в эфире телеканала Москва 24.

