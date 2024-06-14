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14 июня, 21:15

Политика

Песков заявил, что предложения Путина по Украине не являются ультиматумом

Песков заявил, что предложения Путина по Украине не являются ультиматумом

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Озвученные Владимиром Путиным условия для переговоров с Украиной являются не ультиматумом, а мирной инициативой, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, президент составил глубокое, комплексное и конструктивное предложение. Он подчеркнул, что речь идет о дальнейшем обсуждении гарантий безопасности.

Так, Путин призвал перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой. О других высказывания лидера страны – в эфире телеканала Москва 24.

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