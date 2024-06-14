Путин назвал условия мирного предложения по урегулированию конфликта на Украине

Россия призывает перевернуть трагическую страницу истории и начать восстанавливать отношения с Украиной и Европой. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на совещании с руководством МИД РФ. Президент России назвал условия нового мирного предложения по урегулированию конфликта на Украине.

Российский лидер отметил, если Украина и западные страны откажутся от нового предложения Москвы, то условия мира изменятся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.