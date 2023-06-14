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14 июня, 18:30

Политика

Песков прокомментировал слова Путина о "санитарной зоне" на Украине

Песков прокомментировал слова Путина о "санитарной зоне" на Украине

Песков прокомментировал слова Путина о создании "санитарной зоны" на Украине

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По мере того, как Киеву передаются все более дальнобойные вооружения, Россия будет вынуждена отодвигать опасность от своих границ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о возможности создания "санитарной зоны" на Украине.

Ранее российский лидер на встрече с военкорами заявил, что российская сторона изучит вопрос создания специальной "санитарной зоны" на территории Украины в случае, если обстрелы регионов РФ продолжатся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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