Песков прокомментировал слова Путина о "санитарной зоне" на Украине

По мере того, как Киеву передаются все более дальнобойные вооружения, Россия будет вынуждена отодвигать опасность от своих границ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о возможности создания "санитарной зоны" на Украине.

Ранее российский лидер на встрече с военкорами заявил, что российская сторона изучит вопрос создания специальной "санитарной зоны" на территории Украины в случае, если обстрелы регионов РФ продолжатся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.