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14 июня, 16:30

Политика

Новости часа: Песков рассказал о линии для безопасности регионов РФ

Новости часа: Песков рассказал о линии для безопасности регионов РФ

Новости часа: Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство РФ

Путин упростил трудоустройство для несовершеннолетних

Владимир Путин встретился с российскими военкорами

Новости часа: Путин заявил, что Россия участвует в зерновой сделке не ради Украины

У РФ есть несколько планов в зависимости от ситуации после контрнаступления ВСУ – Путин

Новости часа: Путин заявил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские в зоне СВО

Путин заявил, что ВПК Украины ничего не производит и скоро перестанет существовать

Новости часа: Путин заявил, что цели СВО корректируются в соответствии с ситуацией

Путин встретился с военными корреспондентами крупнейших российских СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Линию для безопасности регионов РФ придется двигать по мере поставок оружия Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Купальный сезон в Москве откроют в выходные, 17–18 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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