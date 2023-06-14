Новости часа: Песков рассказал о линии для безопасности регионов РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Линию для безопасности регионов РФ придется двигать по мере поставок оружия Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Купальный сезон в Москве откроют в выходные, 17–18 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.