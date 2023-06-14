Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Происшествия

Новости часа: Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство РФ

Новости часа: Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство РФ

Путин упростил трудоустройство для несовершеннолетних

Владимир Путин встретился с российскими военкорами

Новости часа: Путин заявил, что Россия участвует в зерновой сделке не ради Украины

У РФ есть несколько планов в зависимости от ситуации после контрнаступления ВСУ – Путин

Новости часа: Путин заявил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские в зоне СВО

Путин заявил, что ВПК Украины ничего не производит и скоро перестанет существовать

Новости часа: Путин заявил, что цели СВО корректируются в соответствии с ситуацией

Путин встретился с военными корреспондентами крупнейших российских СМИ

Путин заявил, что цели СВО остаются прежними

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил кабмину принять меры для интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России. Это следует из документа, размещенного на сайте Кремля.

ЧП в Херсонской области теперь отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Это данные МЧС.

Жертв и пострадавших в результате подтопления в Хостинском районе Сочи нет. Об этом заявила прокуратура.

Читайте также
властьтранспортпроисшествиярегионывидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика