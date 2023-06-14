12:00Происшествия
Новости часа: Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил кабмину принять меры для интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России. Это следует из документа, размещенного на сайте Кремля.
ЧП в Херсонской области теперь отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Это данные МЧС.
Жертв и пострадавших в результате подтопления в Хостинском районе Сочи нет. Об этом заявила прокуратура.