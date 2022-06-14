Многие западные инвесторы сохраняют заинтересованность в РФ – Песков

Многие западные инвесторы сохраняют заинтересованность в РФ и хотят вернуться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЦБ РФ предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов для борьбы с мошенниками.

Наталью Поклонскую назначили советником генпрокурора РФ.