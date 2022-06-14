Песков сообщил о готовности западных компаний возобновить работу в России

Многие западные компании готовы при первой же возможности вернуться в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители компаний говорят, что были вынуждены свернуть свою деятельность под беспрецедентным давлением. При этом инвесторы из США, Евросоюза и Канады по-прежнему сохраняют заинтересованность в российском рынке.

Песков также добавил, что в Кремле отдают себе отчет в том, что зарубежный бизнес, заявивший о намерении участвовать в Петербургском экономическом форуме, испытывает давление со стороны Запада.

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