Кабмин РФ расширил программу субсидирования найма

В РФ расширили программу субсидирования найма для поддержки занятости, сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин.

Штрафы до 30 тысяч рублей могут ввести за выброс домашних животных.

Более 33 тысяч человек в Москве сдадут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам.

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