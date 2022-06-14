Господдержку получат работодатели, принявшие на работу сотрудника определенной категории. К ним относятся люди, которые потеряли работу из-за сокращения штата или закрытия компании или, например, были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Также в списке – беженцы из Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Размер субсидии равен трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Осуществлять выплаты будут в три этапа: через месяц после найма работника, через три месяца и спустя полгода.

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