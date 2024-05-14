Новости часа: Путин подписал указы о составе нового кабинета министров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.

Масштабная программа капитального ремонта школ стартовала в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Московский мотофестиваль пройдет 25 мая, о чем сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

