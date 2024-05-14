Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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14 мая, 23:55

Политика

Новости часа: Путин подписал указы о составе нового кабинета министров

Новости часа: Путин подписал указы о составе нового кабинета министров

Путин провел встречу в Кремле с новым составом правительства

Президент РФ подписал указы о назначениях в руководстве своей администрации

Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента

Николая Патрушева и Алексея Дюмина назначили помощниками президента РФ

Владимир Путин назначил руководство администрации президента

Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента

Владимир Путин предложил кандидатуры руководителей силовых ведомств

Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны РФ

Владимир Путин предложил кандидатов на посты министров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.

Масштабная программа капитального ремонта школ стартовала в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Московский мотофестиваль пройдет 25 мая, о чем сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

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