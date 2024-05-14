Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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14 мая, 11:15

Политика

Владимир Путин назначил руководство администрации президента

Владимир Путин назначил руководство администрации президента

Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента

Владимир Путин предложил кандидатуры руководителей силовых ведомств

Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны РФ

Владимир Путин предложил кандидатов на посты министров

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Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России

Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства РФ

Госдума проголосовала за переназначение Мишустина главой правительства России

Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ

Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. Ее главой остался Антон Вайно. Кроме того, посты первых заместителей сохранили Алексей Громов и Сергей Кириенко. Помощниками президента назначены Николай Патрушев и Алексей Дюмин.

Госдума РФ во вторник, 14 мая, утвердит новый состав правительства, предложенный главой кабмина. Большинство сохранят свои посты, но, например, должности министров транспорта, энергетики, спорта и сельского хозяйства займут новые люди.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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