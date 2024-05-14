Владимир Путин назначил руководство администрации президента

Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. Ее главой остался Антон Вайно. Кроме того, посты первых заместителей сохранили Алексей Громов и Сергей Кириенко. Помощниками президента назначены Николай Патрушев и Алексей Дюмин.

Госдума РФ во вторник, 14 мая, утвердит новый состав правительства, предложенный главой кабмина. Большинство сохранят свои посты, но, например, должности министров транспорта, энергетики, спорта и сельского хозяйства займут новые люди.

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