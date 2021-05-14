Жириновский рассказал, во сколько ему обошелся ужин в Сочи

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский не оценил сочинское гостеприимство. Об этом он в красках рассказал с трибуны Госдумы.

"Я приезжаю в Сочи, заммэра города встречает. Я еду в санаторий, он предлагает поужинать. Заказывает там стол – 100 тысяч рублей. А кто платить будет? Мне, чтобы я платил! Он дурак, наверное, этот заммэра? Он, наверное, уже в тюрьме сидит", – сказал Жириновский.

Ранее стало известно, что Жириновский намерен закрыть шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале из-за шутки ведущего программы. В эфире шоу ведущий Иван Ургант пошутил над взаимоотношениями Жириновского и члена фракции КПРФ Юрия Афонина, сравнив политиков с семейной парой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.