Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно нововведениям, повестки могут направляться в письменной форме под расписку, заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме. Все эти варианты имеют равную юридическую силу. Цифровая повестка будет считаться врученной с момента ее появления в личном кабинете на "Госуслугах" или через 7 дней после появления в едином реестре.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.