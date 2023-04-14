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14 апреля, 23:15

Общество

Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных

Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных

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Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно нововведениям, повестки могут направляться в письменной форме под расписку, заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме. Все эти варианты имеют равную юридическую силу. Цифровая повестка будет считаться врученной с момента ее появления в личном кабинете на "Госуслугах" или через 7 дней после появления в едином реестре.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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