Новости часа: Мишустин поставил задачу обеспечить рост рублевых займов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин поставил задачу обеспечить рост рублевых займов и заместить ушедший зарубежный капитал. Об этом премьер-министр сообщил на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.

Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве и области до вечера 16 апреля. Это данные Гидрометцентра.

В России запустили обучение "белых" хакеров. Об этом заявили в Минцифры.