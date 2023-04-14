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Общество

Новости часа: Мишустин поставил задачу обеспечить рост рублевых займов

Новости часа: Мишустин поставил задачу обеспечить рост рублевых займов

Новости часа: Собянин рассказал о развитии проекта "Мой администратор" в столице

Новости часа: Песков прокомментировал данные утечек из Пентагона

Россия требует разблокировать активы Центробанка на Западе – Песков

Путин и Мутко обсудили льготное приобретение вторичного жилья

Новости часа: Путин поставил вопрос о введении льгот на приобретение вторичного жилья

Новости часа: власти РФ начали обсуждать возможные допмеры поддержки семей и рождаемости

Новости часа: Песков рассказал о восстановлении новых регионов

Песков заявил, что РФ намерена привлечь внимание мира к деятельности биолабораторий США

Российская орбитальная станция призвана стать космическим форпостом страны – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин поставил задачу обеспечить рост рублевых займов и заместить ушедший зарубежный капитал. Об этом премьер-министр сообщил на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.

Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве и области до вечера 16 апреля. Это данные Гидрометцентра.

В России запустили обучение "белых" хакеров. Об этом заявили в Минцифры.

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