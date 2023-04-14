Новости часа: Песков прокомментировал данные утечек из Пентагона

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия ставит под сомнение данные утечек из Пентагона, но будет внимательно их изучать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Число пассажиров на Москве-реке в 2023 году увеличится на 10–15%. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Магазины Pandora в России могут сменить название на Pan Club. Об этом сообщает ряд СМИ.