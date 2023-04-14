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Политика

Новости часа: Песков прокомментировал данные утечек из Пентагона

Новости часа: Песков прокомментировал данные утечек из Пентагона

Россия требует разблокировать активы Центробанка на Западе – Песков

Путин и Мутко обсудили льготное приобретение вторичного жилья

Новости часа: Путин поставил вопрос о введении льгот на приобретение вторичного жилья

Новости часа: власти РФ начали обсуждать возможные допмеры поддержки семей и рождаемости

Новости часа: Песков рассказал о восстановлении новых регионов

Песков заявил, что РФ намерена привлечь внимание мира к деятельности биолабораторий США

Российская орбитальная станция призвана стать космическим форпостом страны – Путин

Владимир Путин поздравил работников космической отрасли с Днем космонавтики

Новости часа: у РФ есть данные об участии граждан стран НАТО в боевых действиях на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия ставит под сомнение данные утечек из Пентагона, но будет внимательно их изучать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Число пассажиров на Москве-реке в 2023 году увеличится на 10–15%. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Магазины Pandora в России могут сменить название на Pan Club. Об этом сообщает ряд СМИ.

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