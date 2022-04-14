Песков рассказал, какое место подошло бы для продолжения переговоров РФ с Украиной

Белоруссия была бы прекрасным местом для продолжения переговоров России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что на данный момент нет предложений по проведению встречи делегаций в очном формате.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия постоянно принимает меры по защите от кибератак. Они ведутся, в том числе, и с территории США.

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