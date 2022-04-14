Правительство РФ поддержит авиакомпании

Правительство поддержит авиакомпании, которые столкнулись с последствиями санкций. Перевозчики должны вернуть деньги пассажирам отмененных рейсов. Такое поручение дал президент России. Также о дополнительных решениях поддержки отрасли объявил Михаил Мишустин.

Например, российским авиакомпаниям выделят 19,5 миллиарда рублей для возврата пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

