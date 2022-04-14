Понимания по продолжению очных переговоров с Киевом пока нет – Песков

Понимания по продолжению очных переговоров с Киевом пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Заявки на бесплатное переобучение подали более 33 тысяч россиян, сообщил Роструд.

В московском парке "Покровское-Стрешнево" начали реставрировать оранжерею, рассказали в мэрии.

