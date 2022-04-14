Доплаты медикам должны быть выплачены вовремя – Мишустин

Медики, которые работают с коронавирусом, должны получать все выплаты без задержек. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что ситуация с ковидом в стране улучшается, но заболевшие по-прежнему есть. В правительстве приняли решение поддержать медицинских работников, которые ежедневно ведут борьбу с вирусом, дополнительными выплатами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.