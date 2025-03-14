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14 марта, 13:15

Политика

Песков заявил об осторожном оптимизме по вопросу урегулирования конфликта на Украине

Песков заявил об осторожном оптимизме по вопросу урегулирования конфликта на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть основания для осторожного оптимизма по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Он подтвердил, что накануне Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Песков отметил, что точное время разговора между Путиным и Трампом пока не согласовано, но обе стороны понимают необходимость такого диалога. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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