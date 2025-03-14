Путин прокомментировал предложение Вашингтона и Киева по прекращению огня на Украине

Россия поддерживает идею перемирия в украинском конфликте, но есть вопросы, которые нужно обсудить. Об этом заявил Владимир Путин в ответ на предложение Вашингтона и Киева о прекращении огня на Украине.

Заявление президента прозвучало на пресс-конференции после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Глава российского государства отметил, что Москва продолжит контакты, чтобы найти приемлемые договоренности.

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