Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19:15

Новости

Путин посетил цеха авиационного завода в Улан-Удэ

Путин посетил цеха авиационного завода в Улан-Удэ

Новости часа: Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета РФ в 2022 году

Новости часа: Песков прокомментировал продление зерновой сделки

Песков заявил, что банковская система России застрахована от последствий кризиса в США

Песков назвал продление зерновой сделки на 60 дней жестом доброй воли России

Новости часа: Песков рассказал, можно ли вывести украинский конфликт в мирное русло

Песков заявил, что Путин проведет совещание по случаю воссоединения Крыма с РФ

Поставленных РФ целей на Украине сейчас можно достичь только военным путем – Песков

Новости часа: Песков заявил, что цели СВО сейчас можно достичь лишь военным путем

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР

В Бурятию с рабочим визитом прибыл Владимир Путин. Президент РФ посетил цеха авиационного завода в Улан-Удэ и оценил его мощности. На заводе собирают как гражданские, так и боевые вертолеты.

Главе государства показали, как производят многоцелевые машины, а также рассказали о новых моделях, ведь техническая линейка постоянно расширяется. Также Владимир Путин пообщался с работниками предприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьрегионывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика