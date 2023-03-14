Путин посетил цеха авиационного завода в Улан-Удэ

В Бурятию с рабочим визитом прибыл Владимир Путин. Президент РФ посетил цеха авиационного завода в Улан-Удэ и оценил его мощности. На заводе собирают как гражданские, так и боевые вертолеты.

Главе государства показали, как производят многоцелевые машины, а также рассказали о новых моделях, ведь техническая линейка постоянно расширяется. Также Владимир Путин пообщался с работниками предприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.