Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:15

Экономика

Новости часа: Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета РФ в 2022 году

Новости часа: Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета РФ в 2022 году

Новости часа: Песков прокомментировал продление зерновой сделки

Песков заявил, что банковская система России застрахована от последствий кризиса в США

Песков назвал продление зерновой сделки на 60 дней жестом доброй воли России

Новости часа: Песков рассказал, можно ли вывести украинский конфликт в мирное русло

Песков заявил, что Путин проведет совещание по случаю воссоединения Крыма с РФ

Поставленных РФ целей на Украине сейчас можно достичь только военным путем – Песков

Новости часа: Песков заявил, что цели СВО сейчас можно достичь лишь военным путем

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР

Новости часа: Лавров заявил, что позиция Киева мешает процессу переговоров с Россией

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин назвал важнейшим результатом 2022 года кратное повышение экономического суверенитета РФ. Это следует из заявления президента, сделанном 14 марта в Улан-Удэ.

Глава государства заявил, что объективные данные кассовых аппаратов показывают рост внутреннего рынка в России. Он также подчеркнул, что безработица в стране находится на исторически минимальном уровне – 3,6%

Лидер государства признал опасность долгосрочных санкций. Тем не менее Владимир Путин также отметил, что в РФ есть тенденция на повышение реальных зарплат по стране в целом.

Читайте также
властьэкономикавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика