17:15Экономика
Новости часа: Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета РФ в 2022 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин назвал важнейшим результатом 2022 года кратное повышение экономического суверенитета РФ. Это следует из заявления президента, сделанном 14 марта в Улан-Удэ.
Глава государства заявил, что объективные данные кассовых аппаратов показывают рост внутреннего рынка в России. Он также подчеркнул, что безработица в стране находится на исторически минимальном уровне – 3,6%
Лидер государства признал опасность долгосрочных санкций. Тем не менее Владимир Путин также отметил, что в РФ есть тенденция на повышение реальных зарплат по стране в целом.