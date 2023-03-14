Новости часа: Песков прокомментировал продление зерновой сделки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Продление зерновой сделки – это жест доброй воли со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Госдума приняла закон о лишении свободы до 15 лет за фейки о любых участниках спецоперации, включая добровольцев. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"АвтоВАЗ" возобновил продажи внедорожника Niva Bronto. Это данные компании.