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Политика

Новости часа: Песков прокомментировал продление зерновой сделки

Новости часа: Песков прокомментировал продление зерновой сделки

Песков заявил, что банковская система России застрахована от последствий кризиса в США

Песков назвал продление зерновой сделки на 60 дней жестом доброй воли России

Новости часа: Песков рассказал, можно ли вывести украинский конфликт в мирное русло

Песков заявил, что Путин проведет совещание по случаю воссоединения Крыма с РФ

Поставленных РФ целей на Украине сейчас можно достичь только военным путем – Песков

Новости часа: Песков заявил, что цели СВО сейчас можно достичь лишь военным путем

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР

Новости часа: Лавров заявил, что позиция Киева мешает процессу переговоров с Россией

Новости часа: Песков оценил возможность мирного урегулирования ситуации с Украиной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Продление зерновой сделки – это жест доброй воли со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Госдума приняла закон о лишении свободы до 15 лет за фейки о любых участниках спецоперации, включая добровольцев. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"АвтоВАЗ" возобновил продажи внедорожника Niva Bronto. Это данные компании.

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