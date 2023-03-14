Песков заявил, что банковская система России застрахована от последствий кризиса в США

Ситуация с банками в США никак не скажется на России. Об этом заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, банковская система застрахована от негативного воздействия кризиса, который разворачивается в США на данный момент. Причина кроется в антироссийских санкциях.

Также официальный представитель Кремля назвал продление зерновой сделки на 60 дней жестом доброй воли России. Он добавил, что Москва надеется на выполнение второй части договора. Она предполагает снятие ограничений на поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.