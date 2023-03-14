Новости часа: Песков рассказал, можно ли вывести украинский конфликт в мирное русло

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия высоко ценит усилия ряда стран по выводу украинского конфликта в мирное русло, но пока это невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В России снижается заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ. Это данные Роспотребнадзора.

Динамическую инсталляцию на станции БКЛ "Рижская" решили не демонтировать. Она понравилась пассажирам, рассказал заммэра Максим Ликсутов.