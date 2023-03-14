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Политика

Новости часа: Песков рассказал, можно ли вывести украинский конфликт в мирное русло

Новости часа: Песков рассказал, можно ли вывести украинский конфликт в мирное русло

Песков заявил, что Путин проведет совещание по случаю воссоединения Крыма с РФ

Поставленных РФ целей на Украине сейчас можно достичь только военным путем – Песков

Новости часа: Песков заявил, что цели СВО сейчас можно достичь лишь военным путем

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР

Новости часа: Лавров заявил, что позиция Киева мешает процессу переговоров с Россией

Новости часа: Песков оценил возможность мирного урегулирования ситуации с Украиной

Песков назвал разговор о мирном урегулировании украинского конфликта преждевременным

В Кремле прокомментировали запрет на въезд в Армению отдельным россиянам

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия высоко ценит усилия ряда стран по выводу украинского конфликта в мирное русло, но пока это невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В России снижается заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ. Это данные Роспотребнадзора.

Динамическую инсталляцию на станции БКЛ "Рижская" решили не демонтировать. Она понравилась пассажирам, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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