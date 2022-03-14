Движение перекроют в центре и на юго-востоке Москвы 29 апреля

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14 марта 2022, 15:45

политика

Ракетный удар по Донецку является атакой на мирное население – Песков

Ракетный удар по Донецку является атакой на мирное население – Песков

В Кремле прошла рабочая встреча Путина на экономическую тему

Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге

Песков напомнил о жестких бомбардировках США городов в Югославии

Мишустин созвал оперативное совещание с вице-премьерами

Власти РФ заявили о готовности повышать и индексировать пенсии

Российско-украинские переговоры пройдут 14 марта в формате видеосвязи

Переговоры между Россией и Украиной не проходят сейчас – Песков

В Кремле заявили, что переговоры между Россией и Украиной сейчас не идут

Переговоры России и Украины пройдут в формате видеосвязи – Песков

Обстрел в Донецке, в результате которого погибли и были ранены мирные граждане, – это атака на гражданское население. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Минобороны России не исключает постановки под полный контроль крупных городов Украины, сообщил пресс-секретарь президента России.

Россия подготовит поручение для оплаты госдолга в рублях, если не удастся оплатить в валюте, рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикабезопасностьэкономикавидеоРоман Карлов

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