Ракетный удар по Донецку является атакой на мирное население – Песков

Обстрел в Донецке, в результате которого погибли и были ранены мирные граждане, – это атака на гражданское население. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Минобороны России не исключает постановки под полный контроль крупных городов Украины, сообщил пресс-секретарь президента России.

Россия подготовит поручение для оплаты госдолга в рублях, если не удастся оплатить в валюте, рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

