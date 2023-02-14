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Экономика

Правительство РФ отберет объекты для досрочного строительства в 2023 году

Правительство РФ отберет объекты для досрочного строительства в 2023 году

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Правительство РФ совместно с регионами отберет приоритетные объекты, которые могут быть построены досрочно в этом году и до конца первого квартала 2024 года. Речь идет о социальных и транспортных объектах, а также других сооружениях, которые позволяют повысить комфорт россиян.

Для этого Минфин и Минстрой подготовят поправки в бюджетное законодательство. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития России на ближайшие два года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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