Правительство РФ отберет объекты для досрочного строительства в 2023 году

Правительство РФ совместно с регионами отберет приоритетные объекты, которые могут быть построены досрочно в этом году и до конца первого квартала 2024 года. Речь идет о социальных и транспортных объектах, а также других сооружениях, которые позволяют повысить комфорт россиян.

Для этого Минфин и Минстрой подготовят поправки в бюджетное законодательство. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития России на ближайшие два года.

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