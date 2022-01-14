Голикова объявила, что власти отложили законопроект о QR-кодах

Рассмотрение законопроекта о QR-кодах откладывается. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, закон разрабатывали для штамма "Дельта", но сейчас будут новые вызовы.

После 1 февраля власти сохранят доступ в общественные места с отрицательным ПЦР-тестом. По словам вице-премьера, суточные показатели заражений ковидом уже несколько дней превышают 20 тысяч.

Опыт других стран показывает, что общие показатели смертности от нового штамма высокие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.