Предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ компенсируют расходы – Мишустин

Предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса компенсируют расходы на зарплаты работникам из других регионов страны, на эти цели предусмотрено около одного миллиарда рублей. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании экспертного совета при правительстве.

Как рассказал Мишустин, важно также не допустить дисбаланса в российской экономике. Действия Запада были направлены на то, чтобы ее разрушить и дестабилизировать общество, однако они недооценили устойчивость России, отметил премьер.

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